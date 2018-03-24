Ещё
Российские ученые заглянули внутрь редчайшего метеорита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ученые заглянули внутрь редчайшего метеорита 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Благодаря нейронной томографии, которая отличается глубоким проникновением внутрь изучаемого объекта, ученые смогли построить контрастную трехмерную картину компонентов метеорита.
С помощью нейронной томографии российские ученые изучили крупный фрагмент метеорита Сеймчан, который относится к классу палласитов — самой красивой и разновидности метеоритов.
Специалисты из лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований получили ценные сведения о составе и пространственном распределении вещества в метеорите без разрушения самого объекта. Об этом сообщает газета «Известия».
Отмечается, что фрагмент Сеймчана был обнаружен в 1964 году. В нем содержатся все типы морфологии оливиновых зерен и крупные металлические участки. Благодаря нейронной томографии, которая отличается глубоким проникновением внутрь изучаемого объекта, ученые смогли построить контрастную трехмерную картину компонентов метеорита.
Кроме того, исследователями удалось выявить распределение никеля в металлической матрице, протяженность металлических «вен» и многое другое.
Полученная информация даст ученым новые знания о происхождении Вселенной и этапах формирования небесных тел.
ТК «Звезда»: последние новости
Опубликованы кадры охоты гепарда от первого лица 17 марта 1966 г. был выведен на орбиту первый космический аппарат с космодрома Плесецка В Китае нашли ликер 2000-летней выдержки
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями281
Над Крымским мостом нависла угроза550
Васильева спасла умирающего Добронравова34
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть141
«ЦРУ готовило переворот в России»495
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
02:54
«ЦРУ готовило переворот в России»
В мире Политика
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение