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Немцы создали очки от солнца на световых панелях
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Немцы создали очки от солнца на световых панелях 

Мир24 19 минут назад
Ученые из Технологического института Карлсруэ в Германии изобрели первые в мире солнцезащитные очки, работающие на солнечных батареях. С помощью собранной энергии новинка способна измерять температуру воздуха и интенсивность солнечных лучей, пишут СМИ.
Световые панели встроены в линзы аксессуара, на дужках размещены микропроцессор и два небольших дисплея. При этом отмечается, что дизайн и вес новинки ничем не отличается от обычных солнцезащитных очков.
Материалом для фотоэлементов стал не привычный в этой роли кремний, а органический полимер, особенностью которого является повышенная гибкость и способность комбинироваться даже с недорогими материалами.
Функциональность очков сохранятся даже в помещениях при стандартной освещенности, свойственной офисам или гостиным.
По мнению ученых, в будущем разработанную ими технологию можно будет применить на окнах или в верхнем остеклении зданий, а также внедрить в очки для коррекции зрения. Кроме того, собранную солнечную энергию предполагается использовать для питания внешних устройств, таких как слуховые аппараты или шагомеры.
Ранее эксперты из испанской компании BeAnotherLab разработали очки, которые позволяют виртуально поменять человеку пол. Целью эксперимента, получившего название «Обмен гендером», было усилить понимание между партнерами, развить эмпатию и способность переживать чужой опыт.
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