Психологи открыли, как научиться экономить деньги 

Опрос консалтингово-исследовательской компании Bankrate (США) показал, что привычка экономить деньги является сложной для большинства людей даже в кризисные времена. Комментируя данный факт, ученые рассказали, как можно приучить себя к денежной экономии. МедикФорум выяснил, что специалисты по финансовому планированию советуют систематически экономить не менее 15% дохода. Но исследование показало, что такой способностью отличаются только примерно 16% людей. По словам психологов, у многих людей есть общая ошибка — они ставят глобальные цели, в то время как нужно начинать с малого. «Нужно экономить какую-то сумму каждый день, даже если это всего лишь доллар или два», — дали совет эксперты. Ученые подчеркивают, что экономия как целенаправленное действие должно повторяться регулярно. Такие повторения важны для формирования устойчивой привычки. Исследователи пояснили, что при повторяющихся действиях постепенно меняются нейронные механизмы, связанных с процедурной памятью в отделе головного мозга — формируется не только способность, но и потребность повторять это, то есть, экономить, откладывать деньги. Также специалисты рекомендуют копить «реальные», видимые деньги — это мотивирует приумножать свои сбережения. Ранее ученые рассказывали, как научиться быстро снимать стресс.