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Ученые создали рыбу-робота для изучения подводного мира
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Ученые создали рыбу-робота для изучения подводного мира 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Ученые из Массачусетского технологического института создали рыбу-робота, которая поможет лучше изучить подводный мир, сообщает ФАН.
Робот способен опускаться на глубину до 18 метров и снимать видео под водой. Для этого к носовой части машины разработчики присоединили камеру с широкоугольным объективом. После съемки фото и видео загружаются на компьютер. Управлять роботом можно с помощью пульта с поверхности.
По словам ученых, устройство способно двигать хвостом и шевелить плавниками, словно настоящая рыба. Поэтому морские обитатели не воспринимают механизм как «чужака» и спокойно реагируют на его присутствие.
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