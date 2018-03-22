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Учёные ЮУрГУ создают детали для самого мощного компьютера в мире
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Учёные ЮУрГУ создают детали для самого мощного компьютера в мире 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Учёные Лаборатория роста кристаллов Южно-Уральского государственного университета создают материалы для электроники будущего — квантового компьютера, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе вуза.
«Создание инновационных материалов — одно из наиболее значимых направлений современной науки. Активное развитие «Индустрии 4.0» (когда в рамках четвёртой промышленной революции произойдёт массовое внедрение киберфизических систем в производство, — прим. ред.) требует новых свойств от составляющих элементов электроники, — отмечают челябинские учёные. — Лаборатория роста кристаллов ЮУрГУ занимается модифицированием свойств и структуры ферритов, представляющих собой оксиды железа с оксидами других металлов. Эта задача осуществляется путём внедрения в структуру гексаферрита бария других химических элементов для получения новых рабочих характеристик материала».
Так, одно из направлений деятельности сотрудников Лаборатории роста кристаллов — гексаферрит бария с замещением свинцом. Учёным удалось вырастить монокристаллы с низкой плотностью дефектов. Они могут применяться в качестве рабочих элементов устройств электроники. Например, при создании квантового компьютера, имеющего самую высокую производительность среди существующих вычислительных устройств.
Отметим, что разработка новых магнитных материалов в XXI веке позволит создавать элементы памяти с высоким быстродействием, а также значительным объёмом и надёжностью. Научные статьи челябинцев в конце 2017 года опубликовал авторитетный среди учёных журнал Ceramics International.
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