«Умные» обои предупредят о пожаре

Авторы ноу-хау — китайцы.

Ученые Шанхайского института керамики создали обои, способные предупредить о пожаре, сообщает ACS Nano.

В основе материала — инновационная неорганическая огнезащитная нанобумага с графеновыми датчиками (графен — чрезвычайно тонкая и прочная структура, состоящая из слоя атомов углерода — прим. ред.).

При температуре выше 130 градусов сенсоры подают звуковой сигнал, который длится около 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы предотвратить возгорание.