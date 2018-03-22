«Умные» обои предупредят о пожаре 

Авторы ноу-хау — китайцы.
Ученые Шанхайского института керамики создали обои, способные предупредить о пожаре, сообщает ACS Nano.
В основе материала — инновационная неорганическая огнезащитная нанобумага с графеновыми датчиками (графен — чрезвычайно тонкая и прочная структура, состоящая из слоя атомов углерода — прим. ред.).
При температуре выше 130 градусов сенсоры подают звуковой сигнал, который длится около 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы предотвратить возгорание.
Стоит отметить, что, несмотря на уникальный состав, в эксплуатации «умные» обои мало отличаются от обычных — их, например, можно покрасить, передает "Уралинформбюро".