НАСА: телескоп «Ферми» потерял контроль над солнечными батареями

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Орбитальная обсерватория «Ферми» временно вышла из строя и может потерять большую часть своей функциональности из-за заклинившего двигателя, управляющего положением одной из ее солнечных панелей, сообщает известный астроном Джонатан Макдауэлл.

"В 8 часов утра по Москве, 16 марта этого года, обсерватория «Ферми» зафиксировала неполадки в работе двигателя одного из блоков ее солнечных панелей. В результате этого зонд перешел в безопасный режим и отключил все инструменты. Сейчас специалисты НАСА пытаются раскрыть причину неполадки, и рассматривают возможность продолжать наблюдения, используя заклинившую панель", — цитирует ученый слова инженерной команды НАСА.

Гамма-телескоп «Ферми» был запущен на орбиту 11 июня 2008 года под именем GLAST и в августе был переименован в честь физика Энрико Ферми (1901-1954), одного из участников Манхэттенского проекта и основоположника физики высоких энергий. На аппарате установлены два главных инструмента — телескоп LAT, предназначенный для обзора неба в гамма-диапазоне, и детектор гамма-вспышек GBM.

За десять лет работы он успел открыть тысячи новых гамма-всплесков, гигантских черных дыр и прочих объектов, излучающих свет самых высоких энергий, в том числе и след от слияния двух пульсаров, открытый гравитационной обсерваторией LIGO в августе прошлого года.

Как отмечают инженеры НАСА, проблемы с двигателями солнечных батарей могут серьезно ограничить функционал или вообще поставить крест на дальнейшей научной карьере «Ферми». Этот телескоп вращается по достаточно низкой круговой орбите вокруг Земли, и в некоторых ее точках он будет получать крайне мало энергии от Солнца, если его батареи потеряют способность менять свое положение.

По словам команды «Ферми», пока не понятно, что именно перестало работать в двигателе панели — вполне возможно, что этот сбой имеет не механическую, а электронную природу, и в таком случае он не обязательно будет фатальным для космического аппарата. Сейчас инженеры НАСА пытаются найти ответ на этот вопрос и рассматривают варианты по уменьшению энергопотребления для возобновления научной части миссии.