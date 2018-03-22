Чем опасны «космические буксиры»

Угнать и уничтожить — Daily Beast предупредил об опасности космических буксиров

Многие компании в разных странах, включая британскую Effective Space, занимаются разработкой «космических буксиров», которые смогут вернуть на место сошедшие с орбиты спутники и убрать космический мусор. Однако у таких полезных разработок есть и другая сторона: с таким же успехом они смогут «угнать, повредить или уничтожить» любой другой аппарат, что, по мнению The Daily Beast, грозит началом войны в космосе.

Британская компания объявила о своих планах по созданию двух космических аппаратов, которые смогли бы вернуть на орбиту старые спутники связи, сообщает The Daily Beast.

Такие космические буксиры Space Drone, разработкой которых занимается лондонская компания Effective Space, способны на многое. К примеру, они могут собирать космический мусор, который представляет угрозу для действующих спутников и станций. А при определённых условиях космические буксиры и им подобные аппараты, которых появляется всё больше, и вовсе могут превратиться в оружие, утверждает автор статьи Дэвид Экс. А такой вариант, по мнению журналиста, повышает риск войны в космосе.

По мнению бывшего сотрудника центра управления полётами NASA Джеймса Оберга, аппараты «двойного использования» являются «ящиком Пандоры космических операций».

«До недавних пор… спутники на орбите считались недоступными и конструировались без каких-либо сенсоров, позволяющих обнаружить что-то поблизости», — отметил специалист.

Эту ситуацию меняют космические дроны, способные «угнать, повредить или уничтожить» другие аппараты.

Космический буксир Space Drone имеет форму куба и весит более 360 кг. У аппарата есть собственный двигатель и стыковочная система. Дрон может подлететь к сошедшему с орбиты спутнику, состыковаться с ним и отвезти его на место. Компания планирует запустить буксиры на геостационарную орбиту с помощью российской ракеты-носителя «Протон» в 2020 году.

Ещё одна полезная функция: буксир может оттащить с орбиты опасный космический мусор и направить его в земную атмосферу, где тот сгорит. Однако нет никаких причин считать, что такие аппараты не смогут повторить подобный манёвр, например, с действующим спутником, подчёркивает Дэвид Экс.

Пока неясно, какая страна будет использовать космические буксиры Effective Space. Скорее всего, либо у компании пока нет конкретного клиента, либо она не готова назвать его. Управляющий директор Effective Space Дэвид Кэмпбелл призвал The Daily Beast «следить за развитием событий».

По словам Джеймса Оберга, в целом космические буксиры могли бы быть весьма полезны для российских спутников, которые быстрее сходят со своих орбит, чем их иностранные собратья. Так что Москва могла бы «воспользоваться в мирных целях» британскими разработками, ну а потенциальное военное применение — как «приятный бонус».

Дэвид Кэмпбелл признаёт, что космические буксиры могут необязательно использоваться в благих целях, однако сравнивает своё творение с автономными автомобилями и прочими технологиями, которыми «потенциально могут злоупотреблять». Директор компании обращает внимание, что его предприятие не продаёт Space Drone, а предоставляет свои услуги и полностью руководит процессом.

Впрочем, как отмечает The Daily Beast, разработкой буксиров занимаются не только британцы, но и российские, европейские и американские компании. Так что если Effective Space обещает контролировать своё детище, ещё нет гарантий, что так же поступят и остальные.