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Ученые пригрозили катастрофой африканскому континенту
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Ученые пригрозили катастрофой африканскому континенту 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Разлом в Восточно-Африканской рифтовой долине приведет к катастрофе на черном континенте Земле. Под землю уйдет вся городская инфраструктура. Столь пессимистические прогнозы делают геологи и ученые. Они поясняют, что Африка постепенно, уже на протяжении многих веков, раскалывается на две части, образуя трещины и разломы.
По прогнозу специалистов, который публикует издание «Свободная пресса», через 3−4 миллиона лет восточная часть Африки отделится от материка. Уже сейчас между Ливаном и Мозамбиком существует разлом длиной 6000 километров. Скорость, с которой две плиты (Нубийская и Сомалийская) отходят друг от друга, составляет 6−7 миллиметров в год. В будущем это место будет затоплено, а Кения превратится в остров.
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