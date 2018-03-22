Ученые пригрозили катастрофой африканскому континенту

Разлом в Восточно-Африканской рифтовой долине приведет к катастрофе на черном континенте Земле. Под землю уйдет вся городская инфраструктура. Столь пессимистические прогнозы делают геологи и ученые. Они поясняют, что Африка постепенно, уже на протяжении многих веков, раскалывается на две части, образуя трещины и разломы.