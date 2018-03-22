Ученые пригрозили катастрофой африканскому континенту 

Разлом в Восточно-Африканской рифтовой долине приведет к катастрофе на черном континенте Земле. Под землю уйдет вся городская инфраструктура. Столь пессимистические прогнозы делают геологи и ученые. Они поясняют, что Африка постепенно, уже на протяжении многих веков, раскалывается на две части, образуя трещины и разломы.
По прогнозу специалистов, который публикует издание «Свободная пресса», через 3−4 миллиона лет восточная часть Африки отделится от материка. Уже сейчас между Ливаном и Мозамбиком существует разлом длиной 6000 километров. Скорость, с которой две плиты (Нубийская и Сомалийская) отходят друг от друга, составляет 6−7 миллиметров в год. В будущем это место будет затоплено, а Кения превратится в остров.