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Россиянам предложили бесплатный IQOS
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Россиянам предложили бесплатный IQOS 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: iQOS.ru
У пользователей Рамблера появился уникальный шанс стать участником настоящей табачной революции вместе с IQOS, получив инновационную систему на бесплатный тест-драйв.
Проблемы заядлых курильщиков наконец-то решены. Забудьте о дыме и пепле, прокуренной квартире и одежде, но при этом продолжайте полноценно наслаждаться процессом курения.
IQOS — это не электронная сигарета. В стиках содержится настоящий табак, представленный широким разнообразием вкусов.
Получить устройство бесплатно можно, заполнив форму ниже. На следующий рабочий день после заполнения заявки Вам перезвонят и уточнят адрес доставки.
IQOS
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