Россиянам предложили бесплатный IQOS

У пользователей Рамблера появился уникальный шанс стать участником настоящей табачной революции вместе с IQOS, получив инновационную систему на бесплатный тест-драйв.

Проблемы заядлых курильщиков наконец-то решены. Забудьте о дыме и пепле, прокуренной квартире и одежде, но при этом продолжайте полноценно наслаждаться процессом курения.

IQOS — это не электронная сигарета. В стиках содержится настоящий табак, представленный широким разнообразием вкусов.

Получить устройство бесплатно можно, заполнив форму ниже. На следующий рабочий день после заполнения заявки Вам перезвонят и уточнят адрес доставки.

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