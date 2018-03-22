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Изобретена рыба-робот для исследования подводного мира
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Изобретена рыба-робот для исследования подводного мира 

Ридус 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Ученые из Массачусетского технологического института представили рыбу-робота, с помощью которой можно будет лучше узнать подводный мир и его обитателей, ведь она делает фотографии и видео под водой. Камера с широкоугольным объективом установлена в носовой части аппарата.
Робот довольно реалистичен и полностью имитирует поведение и движения рыбы. Поэтому обитатели морских глубин спокойно реагируют на него.
Устройством управляют на суше с помощью операторского пульта. Робот способен плавать на глубине до 18 метров, при этом он шевелит хвостом, а также имитирует движение плавников, пишет The Verge.
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