Изобретена рыба-робот для исследования подводного мира

Ученые из Массачусетского технологического института представили рыбу-робота, с помощью которой можно будет лучше узнать подводный мир и его обитателей, ведь она делает фотографии и видео под водой. Камера с широкоугольным объективом установлена в носовой части аппарата.

Робот довольно реалистичен и полностью имитирует поведение и движения рыбы. Поэтому обитатели морских глубин спокойно реагируют на него.

Устройством управляют на суше с помощью операторского пульта. Робот способен плавать на глубине до 18 метров, при этом он шевелит хвостом, а также имитирует движение плавников, пишет The Verge.