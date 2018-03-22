Американские ученые создали робота‐рыбу, которая может снимать видео под водой

Специалисты из Массачусетского технологического института презентовали общественности устройство, которое поможет лучше узнать подводный мир и его обитателей. Ученые создали робота, который двигается, как обычная рыба. Об этом сообщило ИА Nation News.

Робот-рыба

может делать видео и фото под водой. По словам создателей изобретения, морские жители спокойно реагируют на фальшивого морского обитателя.

Сотрудники Массачусетского технологического института рассказали, что робот спокойно передвигается на глубине до 18 метров. При этом созданная учеными рыба может шевелить хвостом, имитируя движение плавников, как у водных позвоночных животных. С суши устройством управляют при помощи операторского пульта.

Чтобы наблюдать за настоящими рыбами, к носовой части аппарата прикрепили камеру с широкоугольным объективом. После подводной съемки видео загружается на компьютеры.