В Китае создали обои-предвестники пожара

Китайские ученые создали огнеупорные обои, которые способны предупреждать о пожаре, пишет ACS Nano.

В течение двух секунд обои способны откликаться на повышение температуры. По словам химиков, в основе подобной технологии лежит графен. Сама бумага, из которой сделаны обои, не горит.

Специалисты утверждают, что в дальнейшем на основе этой технологии будут созданы системы, которые позволят увеличить уровень пожарной безопасности в домах.

Добавим, токсичные вещества, которые накапливаются на стенках помещения, мебели и текстиле, наносят вред людям. К такому выводу пришли ученые.

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