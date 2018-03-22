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В Китае создали обои-предвестники пожара
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В Китае создали обои-предвестники пожара 

Мир24 1 час назад
Китайские ученые создали огнеупорные обои, которые способны предупреждать о пожаре, пишет ACS Nano.
В течение двух секунд обои способны откликаться на повышение температуры. По словам химиков, в основе подобной технологии лежит графен. Сама бумага, из которой сделаны обои, не горит.
Специалисты утверждают, что в дальнейшем на основе этой технологии будут созданы системы, которые позволят увеличить уровень пожарной безопасности в домах.
Добавим, токсичные вещества, которые накапливаются на стенках помещения, мебели и текстиле, наносят вред людям. К такому выводу пришли ученые.
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