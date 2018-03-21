Мобильная связь на Луне

Foto: fabio formaggioМобильная связь на ЛунеУстановка базовой станции на Луне обеспечит роверам связь с мобильной сетью 4G и позволит передавать изображения на Землю. Место посадки самого космического корабля будет находиться в 3-5 км, поэтому связь с роверами будет осуществляться через мобильную сеть. Цель новой лунной миссии — создание необходимой инфраструктуры для будущих космических экспедиций.

Прошлые космические экспедиции НАСА также передавали на Землю изображения поверхности Луны. Но поток изображения не был постоянным. Роверы делали снимки и видео, останавливались и затем осуществляли передачу на Землю. Это было неэффективно, и, по мнению Robert Bohme, СЕО компании PT Scientists, обусловливалось чрезвычайно низкой полосой частот и высокой энергоемкостью самого процесса передачи.

По оценке Robert Bohme, «… технология LTE позволяет передавать тысячи мегабайт данных на огромные расстояние с затратами всего лишь 2 ватт энергии». Технология LTE является стандартом мобильного интернета 4G.

PT Scientists планирует осуществить запуск миссии на ракете Falcon 9 в первом квартале 2019 года. Производством ракеты занимается компания SpaceX Илона Маска.