Как получить энергию с помощью черной дыры?

Напомним, черными дырами называют области пространства-времени, гравитационное притяжение которых настолько велико, что покинуть их не способны даже объекты, которые двигаются со скоростью света, включая кванты самого света. Что еще более любопытно, пугающие нас черные дыры рассматривают в рамках преобразования массы в энергию.

Материя, падающая во вращающуюся черную дыру, может преобразовать в энергию до 42% своей массы, что выглядит фантастически результативно. Правда, получать энергию таким образом человечество сможет нескоро. Если вообще когда-нибудь сможет.