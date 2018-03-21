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Как получить энергию с помощью черной дыры?
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Как получить энергию с помощью черной дыры? 

Naked-Science.ru 3 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Напомним, черными дырами называют области пространства-времени, гравитационное притяжение которых настолько велико, что покинуть их не способны даже объекты, которые двигаются со скоростью света, включая кванты самого света. Что еще более любопытно, пугающие нас черные дыры рассматривают в рамках преобразования массы в энергию.
Материя, падающая во вращающуюся черную дыру, может преобразовать в энергию до 42% своей массы, что выглядит фантастически результативно. Правда, получать энергию таким образом человечество сможет нескоро. Если вообще когда-нибудь сможет.
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