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Привет с иных планет
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Привет с иных планет 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые из Австралии зарегистрировали сразу три мощных радиосигнала из космоса. Кто их послал, выясняла «Вечерка».
Своей находкой с общественностью поделились ученые из Мельбурна. Сигналы, пойманные радиотелескопом Паркса, по мощности вошли в первую тройку среди аналогичных излучений из космоса. Существует версия о том, что эти сигналы — послания инопланетных цивилизаций.
— Аналогичные сигналы регулярно регистрируют наши научные станции, так что нет гарантии, что их посылают инопланетяне, — отметил член научно-исследовательского объединения «Космопоиск» Сергей Александров.
Впрочем, его позицию поддерживают не все — некоторые уфологи уже готовы снаряжать экспедиции к звездам.
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