Привет с иных планет

Ученые из Австралии зарегистрировали сразу три мощных радиосигнала из космоса. Кто их послал, выясняла «Вечерка».

Своей находкой с общественностью поделились ученые из Мельбурна. Сигналы, пойманные радиотелескопом Паркса, по мощности вошли в первую тройку среди аналогичных излучений из космоса. Существует версия о том, что эти сигналы — послания инопланетных цивилизаций.

— Аналогичные сигналы регулярно регистрируют наши научные станции, так что нет гарантии, что их посылают инопланетяне, — отметил член научно-исследовательского объединения «Космопоиск» Сергей Александров

Впрочем, его позицию поддерживают не все — некоторые уфологи уже готовы снаряжать экспедиции к звездам.