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Живучесть тараканов оказалась обусловлена генетически
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Живучесть тараканов оказалась обусловлена генетически 

Мир24 2 часа назад
Американские тараканы Periplaneta americana давно удивляли ученых своими способностями к выживанию. Эти насекомые обитают на всех материках, кроме Антарктиды, адаптируются к жизни как в природе, так и в городах и совершенно всеядны. Ключ к природе таких суперспособностей дало исследование генома таракана, сообщает Nature Communications.
Оказалось, что общая длина ДНК составила 3,38 млрд нуклеотидов — это почти рекорд для насекомых, более длинным геномом обладает только саранча Locusta migratoria. Более 60% ДНК — длинные повторяющиеся последовательности.
Тараканы обладают большим числом генов — 10,1 тысяч (обычно у насекомых — не более 7 тысяч). Более 150 связаны с обонятельными рецепторами, свыше 500 — с чувством вкуса. Ученые полагают, что благодаря этому насекомые могут успешно искать пищу и избегать ловушек. Некоторые гены отвечают за способность восстанавливать утраченные конечности.
Исследования показали, что американские тараканы ближе к термитам, чем тараканам-прусакам.
Ранее сообщалось, что африканские комары оказались способны «засахариваться» на месяцы и годы, чтобы переждать засуху.
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