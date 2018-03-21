Живучесть тараканов оказалась обусловлена генетически

Американские тараканы Periplaneta americana давно удивляли ученых своими способностями к выживанию. Эти насекомые обитают на всех материках, кроме Антарктиды, адаптируются к жизни как в природе, так и в городах и совершенно всеядны. Ключ к природе таких суперспособностей дало исследование генома таракана, сообщает Nature Communications.

Оказалось, что общая длина ДНК составила 3,38 млрд нуклеотидов — это почти рекорд для насекомых, более длинным геномом обладает только саранча Locusta migratoria. Более 60% ДНК — длинные повторяющиеся последовательности.

Тараканы обладают большим числом генов — 10,1 тысяч (обычно у насекомых — не более 7 тысяч). Более 150 связаны с обонятельными рецепторами, свыше 500 — с чувством вкуса. Ученые полагают, что благодаря этому насекомые могут успешно искать пищу и избегать ловушек. Некоторые гены отвечают за способность восстанавливать утраченные конечности.

Исследования показали, что американские тараканы ближе к термитам, чем тараканам-прусакам.

Ранее сообщалось, что африканские комары оказались способны «засахариваться» на месяцы и годы, чтобы переждать засуху.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM