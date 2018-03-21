Российские ученые разработали более экологичное топливо на этиловом спирте

Во Всероссийском научно-исследовательском институте переработки нефтепродуктов местным ученым удалось вывести формулу нового недорогого и экологичного топлива.

В основе топливной смеси лежит две основных составляющих: собственно этиловый спирт и дешевые продукты переработки нефти.

По словам ученых данное топливо может безболезненно заменить бензин. При этом двигатель автомобиля не пострадает. А выхлопные газы будут содержать минимальное количество вредных веществ.

После проведенных испытаний выяснилось, что расход топлива при использовании обсуждаемой смеси немного ниже, нежели при использовании бензина.

В процессе сгорания выделяется значительно меньшее количество серы и смол, что поможет двигателю оставаться работоспособным более длительный период времени.

Открытие сделано. Осталось только дождаться, когда на российских заправках появится дешевое и экологичное топливо.