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Российские ученые разработали более экологичное топливо на этиловом спирте
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Российские ученые разработали более экологичное топливо на этиловом спирте 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Во Всероссийском научно-исследовательском институте переработки нефтепродуктов местным ученым удалось вывести формулу нового недорогого и экологичного топлива.
В основе топливной смеси лежит две основных составляющих: собственно этиловый спирт и дешевые продукты переработки нефти.
По словам ученых данное топливо может безболезненно заменить бензин. При этом двигатель автомобиля не пострадает. А выхлопные газы будут содержать минимальное количество вредных веществ.
После проведенных испытаний выяснилось, что расход топлива при использовании обсуждаемой смеси немного ниже, нежели при использовании бензина.
В процессе сгорания выделяется значительно меньшее количество серы и смол, что поможет двигателю оставаться работоспособным более длительный период времени.
Открытие сделано. Осталось только дождаться, когда на российских заправках появится дешевое и экологичное топливо.
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