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Созданный Россией бракованный спутник заработал
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Созданный Россией бракованный спутник заработал 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: «Роскосмос»
Заработала двигательная установка произведенного Россией для Анголы телекоммуникационного спутника Angosat-1, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
«В первой половине марта проведено тестовое включение двигательной установки космического аппарата Angosat-1, что позволяет рассчитывать на восстановление работоспособности космического аппарата и выведение его в нужную точку стояния», — сказал собеседник агентства.
Пуск AngoSat-1 состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 по московскому времени с использованием ракетно-космического комплекса «Зенит-М», расположенного на космодроме Байконур (Казахстан). AngoSat-1 стал первым геостационарным спутником связи, созданным «Энергией» за последние 15 лет. Полезную нагрузку для аппарата предоставила европейская Airbus.
После выведения с AngoSat-1 нерегулярно поступала телеметрия, а с января 2018-го космический аппарат неконтролируемо задрейфовал. Неполадки связываются с проблемами в российской системе управления электропитанием космического аппарата, которую пришлось установить на спутник вместо западной.
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