Археологи нашли в Китае ликёр двухтысячелетней выдержки

Учёные во время археологических раскопок в Китае обнаружили гробницу династии Цинь с предметами для ритуальных обрядов, в числе которых находился бронзовый сосуд с ликёром, изготовленным более 2 тысяч лет назад, пишет IReactor.

Специалисты выяснили, что напиток был произведён методом брожения. Ёмкость с жидкостью молочного цвета объёмом 300 миллилитров была запечатана натуральными волокнами. Именно это, по мнению учёных, позволило ликёру сохраниться на протяжении длительного времени.

Исследователи рассчитывают, что находка поможет им выяснить технологию изготовления алкогольных напитков, которую применяли в древности, в том числе в Китае.