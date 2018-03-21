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В Самарском университете разработали учебную модель наноспутника
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В Самарском университете разработали учебную модель наноспутника 

ТРК Губерния 2 часа назад
Сотрудники Самарского университета разработали учебную модель наноспутника. С ее помощью школьники смогут приобрести инженерные навыки в области космических технологий. Об этом пишет официальный сайт вуза.
Ученые утверждают, что конструктивные решения, используемые в учебной модели, идентичны лётным образцам космических аппаратов формата CubeSat 2U. Пройти весь практический цикл занятий — сборка наноспутника, настройка программного обеспечения, обработка телеметрии и др. — первыми смогут лауреаты всероссийского конкурса «Спутник», которые отправятся в апреле в Артек. Здесь у школьников появится возможность провести автономные испытания различных бортовых систем и узнать, почему измерительные датчики расположены именно таким образом, какую информацию и в каком виде выдают и что она означает.
Учёные Самарского университета подчеркивают, что при создании учебной модели старались сделать ее максимально наглядной для ребят. В частности, на платы были установлены светодиоды для упрощения отслеживания всех процессов на наноспутнике.
Напомним, в крымском Артеке Самарский университет реализует несколько образовательных программ на базе трех собственных круглогодично работающих лабораторий: «Ракетостроение», «Электроника» и «Робототехника».
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