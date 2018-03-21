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Школа при «Пери-инновации» обучит молодых ученых составлять гранты
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Школа при «Пери-инновации» обучит молодых ученых составлять гранты 

Mirmol.ru 44 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
Школа при «Пери-инновации» обучит молодых ученых составлять грантыБлаготворительный фонд «Пери» в Махачкале откроет Школу молодого ученого. Проект представляет собой изучение развивающихся технологий в ежеквартальных циклах семинаров, мастер-классов и воркшопов.
«Курс посвящен подготовке молодых ученых к участию в конкурсах федеральных грантооператоров: фонда Росмолодежи и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», — отмечают в пресс-службе бизнес-инкубатора.
Мероприятия по проработке проектов будут проходить четыре раза в год. Основная цель Школы — научить желающих готовить заявки на грант и правильно презентовать свой проект.
Чтобы стать участником Школы необходимо иметь проект или сгенерировать его на момент регистрации. Подать заявку можно по ссылке.
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