Школа при «Пери-инновации» обучит молодых ученых составлять гранты 

Школа при «Пери-инновации» обучит молодых ученых составлять грантыБлаготворительный фонд «Пери» в Махачкале откроет Школу молодого ученого. Проект представляет собой изучение развивающихся технологий в ежеквартальных циклах семинаров, мастер-классов и воркшопов.
«Курс посвящен подготовке молодых ученых к участию в конкурсах федеральных грантооператоров: фонда Росмолодежи и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», — отмечают в пресс-службе бизнес-инкубатора.
Мероприятия по проработке проектов будут проходить четыре раза в год. Основная цель Школы — научить желающих готовить заявки на грант и правильно презентовать свой проект.
Чтобы стать участником Школы необходимо иметь проект или сгенерировать его на момент регистрации. Подать заявку можно по ссылке.