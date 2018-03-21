Школа при «Пери-инновации» обучит молодых ученых составлять гранты

Школа при «Пери-инновации» обучит молодых ученых составлять грантыБлаготворительный фонд «Пери» в Махачкале откроет Школу молодого ученого. Проект представляет собой изучение развивающихся технологий в ежеквартальных циклах семинаров, мастер-классов и воркшопов.

Мероприятия по проработке проектов будут проходить четыре раза в год. Основная цель Школы — научить желающих готовить заявки на грант и правильно презентовать свой проект.

Чтобы стать участником Школы необходимо иметь проект или сгенерировать его на момент регистрации. Подать заявку можно по ссылке.