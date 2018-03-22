На Земле появился новый вид полярного сияния, и его зовут Стив

Уже несколько лет в некоторых районах Канады в небе можно наблюдать необычное свечение — ленту пурпурного света, которая иногда становится фиолетовой. Необычному полярному сиянию присвоили собственное имя — Стив. Все это время им занималась Элизабет Макдональд, физик NASA . Обычно полярные сияния возникают в момент ионизации «солнечного ветра» при взаимодействии с магнитным полем Земли, однако в случае со Стивом, по ее мнению, не находит объяснения природа фиолетовых полос.

Все немного прояснилось в июле 2017 года, когда спутник ЕКА Swarm, созданный для изучения магнитного поля Земли, оказался прямо под таинственным фиолетовым сиянием.

Используя данные, полученные от спутника, Э. Макдональд и ее коллеги установили, что Стив появляется, когда солнечные частицы быстро перемещаются с востока на запад за счет взаимодействия электрического и магнитного полей. Оно происходит только в точках около 60 градусов к северу от экватора.

Ученые знали о существовании этих потоков частиц с 70-х годов. Обычно им присваивались названия типа «полярный ионный перенос», однако ничего не было известно о каких-либо визуальных явлениях, которые их сопровождают.

По мнению ученых, изучение необычного сияния поможет лучше понять природу взаимодействия заряженных космических частиц с магнитным полем Земли.