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На Земле появился новый вид полярного сияния, и его зовут Стив
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На Земле появился новый вид полярного сияния, и его зовут Стив 

TechCult 47 минут назад
Фото: TechCult
Уже несколько лет в некоторых районах Канады в небе можно наблюдать необычное свечение — ленту пурпурного света, которая иногда становится фиолетовой. Необычному полярному сиянию присвоили собственное имя — Стив. Все это время им занималась Элизабет Макдональд, физик NASA. Обычно полярные сияния возникают в момент ионизации «солнечного ветра» при взаимодействии с магнитным полем Земли, однако в случае со Стивом, по ее мнению, не находит объяснения природа фиолетовых полос.
Все немного прояснилось в июле 2017 года, когда спутник ЕКА Swarm, созданный для изучения магнитного поля Земли, оказался прямо под таинственным фиолетовым сиянием.
Используя данные, полученные от спутника, Э. Макдональд и ее коллеги установили, что Стив появляется, когда солнечные частицы быстро перемещаются с востока на запад за счет взаимодействия электрического и магнитного полей. Оно происходит только в точках около 60 градусов к северу от экватора.
Ученые знали о существовании этих потоков частиц с 70-х годов. Обычно им присваивались названия типа «полярный ионный перенос», однако ничего не было известно о каких-либо визуальных явлениях, которые их сопровождают.
По мнению ученых, изучение необычного сияния поможет лучше понять природу взаимодействия заряженных космических частиц с магнитным полем Земли.
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