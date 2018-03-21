Биологи создали новую форму жизни

Это достижение опровергает гипотезу о том, что археи и бактерии произошли от одноклеточного предка посредством разрыва плазматической мембраны, пишет nation-news.ru. В клеточной мембране искусственно созданного одноклеточного механизма есть липиды от бактерий и от архей, сильно отличающиеся друг от друга. У них одинаковый химический состав, однако они зеркальные изомеры и несовместимы в пространстве. Последний универсальный предок бактерий и архей, таким образом, не мог разделиться на две части и дать жизнь двум отдельным доменам.