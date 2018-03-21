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Биологи создали новую форму жизни
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Биологи создали новую форму жизни 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Это достижение опровергает гипотезу о том, что археи и бактерии произошли от одноклеточного предка посредством разрыва плазматической мембраны, пишет nation-news.ru. В клеточной мембране искусственно созданного одноклеточного механизма есть липиды от бактерий и от архей, сильно отличающиеся друг от друга. У них одинаковый химический состав, однако они зеркальные изомеры и несовместимы в пространстве. Последний универсальный предок бактерий и архей, таким образом, не мог разделиться на две части и дать жизнь двум отдельным доменам.
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