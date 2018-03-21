Европейские ученые сообщили, что сокращение выбросов углекислого газа не остановит таяние ледников

Исследователям удалось изучить скорость таяния ледников благодаря компьютерному моделированию.

Сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу Земли не остановит таяние ледников. К такому выводу пришла группа европейских ученых.

Как полагают специалисты, меры, принимаемые людьми, по снижению выбросов парниковых газов могут привести лишь к незначительному замедлению таяния ледников, но по большому счету ситуация не изменится.

Чтобы произошло замедление глобальное потепление, показатели температуры и концентрации углекислого газа должны находиться на уровне девятнадцатого века, передает ФАН.