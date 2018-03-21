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Европейские ученые сообщили, что сокращение выбросов углекислого газа не остановит таяние ледников
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Европейские ученые сообщили, что сокращение выбросов углекислого газа не остановит таяние ледников 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Исследователям удалось изучить скорость таяния ледников благодаря компьютерному моделированию.
Сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу Земли не остановит таяние ледников. К такому выводу пришла группа европейских ученых.
Как полагают специалисты, меры, принимаемые людьми, по снижению выбросов парниковых газов могут привести лишь к незначительному замедлению таяния ледников, но по большому счету ситуация не изменится.
Чтобы произошло замедление глобальное потепление, показатели температуры и концентрации углекислого газа должны находиться на уровне девятнадцатого века, передает ФАН.
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