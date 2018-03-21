Роскосмос уточнил, от чего зависят сроки и место запусков спутников OneWeb

"Готовность и количество пусков с космодромов Восточный, Байконур и Куру учитывают сроки реализации пусковых кампаний, которые в первую очередь зависят от готовности космических аппаратов к старту. Таким образом, график запусков определяется в соответствии с учетом готовности космических аппаратов, ракет-носителей, а также графиком пусков в рамках исполнения Федеральных космических программ", — сказали в пресс-службе госкорпорации Роскосмос, комментируя соответствующий вопрос.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, сообщили, что космодром Байконур может потеснить Восточный в пусковой программе телекоммуникационных спутников OneWeb в 2019 году.

OneWeb Satellites — совместный проект компаний Airbus и OneWeb. Для серийного производства спутников OneWeb в 2017 году была открыта линия сборки в Тулузе Франция ). Предприятие занимает территорию в 4,6 тысячи квадратных метров и будет осуществлять валидацию процессов сборки спутников OneWeb. Аппараты будут собираться на производственной линии с использованием современных технологий автоматизации и испытательного оборудования, которые позволят сократить время сборки.

Позднее на основе этого завода будет создано более крупного предприятия OneWeb в штате Флорида, США

На стадии серийного производства спутники будут выводиться на орбиту каждый 21 день, что позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет пользователям по всей планете. Это будет самая масштабная кампания по запуску спутников в мире.

Производство мини-спутников OneWeb также установит новые стандарты в области экономической эффективности эксплуатации спутников, направленных на решение широкого спектра задач: от исследования Земля до обеспечения связи.

Всего в 2018 году компания Airbus планирует вывод на орбиты сразу нескольких инновационных телекоммуникационных аппаратов: от крупных спутников высокой мощности с электрическими двигателями до компактных аппаратов массового производства, которые станут частью группировки из 900 спутников и позволят обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.