В ESA выбрали следующую космическую миссию для запуска

Будущий космический телескоп Ariel с зеркалом метровых размеров сможет вести наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах. Планируется, что он будет запущен с космодрома Куру во Французской Гвиане в середине 2028 г. на борту тяжелой ракеты Ariane 6, разработка которой должна завершиться в 2020-м. К тому же году в ESA собираются закончить эскизное проектирование и начать выбор производителя спутника. Об этом говорится в пресс-релизе космического агентства

Сообщается, что аппарат будет доставлен в точку Лагранжа L2, в 1,5 млн км от Земли «позади» от Солнца. Здесь притяжения обоих тел уравновешивают друг друга, так что не такой массивный в сравнении с ними зонд может оставаться неподвижным без лишних расходов топлива. Ariel проведет наблюдения атмосфер порядка 1000 экзопланет с достаточно высокой температурой, от сверхземель до газовых гигантов, вращающихся не слишком далеко от звезд разных типов.

Космический телескоп Ariel будет работать в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля / ©Ariel Space Mission

Изменения спектров при прохождения планеты на фоне своей материнской звезды позволят выяснить их газовый состав, обнаружить присутствие воды, углекислого газа, метана и, возможно, более редких компонентов. В некоторых случаях возможны наблюдения и облачности, сезонных и дневных изменений атмосферы.

Эта работа поможет заполнить пробел в наших знаниях о связи свойств звезды и ее планет. Ведь они формируются из общего газопылевого облака, да и планета не может расти, не испытывая влияния звезды, так что в их физике и химии должны найтись связанные моменты. Найдя их, мы лучше поймем механизмы образования планетных систем и их эволюции.

Стартовая масса — 1200 кг, масса полезной нагрузки — 300 кг. Основное зеркало — эллиптическое, 1,1 х 0,7 м. Продолжительность миссии — 4 года / ©Ariel Space Mission

Миссия Ariel реализуется в рамках научной программы ESA Cosmic Vision, которая предусматривает отбор и финансирование исследовательских проектов большого, среднего и малого масштабов. Среди уже реализованных таких миссий можно вспомнить космические телескопы Planck, Herschel, XMM-Newton, аппараты Mars Express, Venus Express, Cassini-Huygens.

Сегодня идет работа над следующим проектом крупного масштаба (М1), спутником JUICE для исследования системы Юпитера. Реализуются и миссии среднего класса (М2), отобранные ранее, — аппараты для изучения ранней Вселенной, экзопланет и Солнца: Euclid, Plato и Solar Orbiter. Три года назад были объявлены финалисты на попадание в последнюю строчку этого списка, ну а теперь четвертой миссией названа Ariel.