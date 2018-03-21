Суровые зимы в Европе связали с солнечным циклом

Периоды суровых морозов и сильных снегопадов чередуются с относительно мягкими зимами в соответствии с возрастанием и убыванием солнечной активности в 11-лентих циклах. К такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в журнале Scientific Reports.

11-летние солнечные циклы описывают периодические изменения количества пятен на Солнце. Вместе с ним изменяются и другие параметры звезды, с циклами связывают и некоторые явления на Земле.

Авторы работы сосредоточились на изменениях количества льда в Арктическом регионе и погодных условиях в Европе. Ученые заметили, что в периоды минимумов солнечной активности, когда количество пятен наименьшее, в Арктике наступают более мягкие зимы, а на Евразию обрушиваются снегопады.

«Несмотря на все другие влияния и сложности, выделить сильное влияние Солнца возможно. Уменьшение количества морского льда в Арктике и увеличение [его] в евразийской части наблюдаются на протяжении нескольких последних зим. Исследование показывает, что эти процессы связаны, и отвечает за них нынешний слабый солнечный цикл», — прокомментировал автор статьи, сотрудник Эксетерского университета Индрани Рой.