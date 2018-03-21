Ещё
Суровые зимы в Европе связали с солнечным циклом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суровые зимы в Европе связали с солнечным циклом 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Периоды суровых морозов и сильных снегопадов чередуются с относительно мягкими зимами в соответствии с возрастанием и убыванием солнечной активности в 11-лентих циклах. К такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в журнале Scientific Reports.
11-летние солнечные циклы описывают периодические изменения количества пятен на Солнце. Вместе с ним изменяются и другие параметры звезды, с циклами связывают и некоторые явления на Земле.
Авторы работы сосредоточились на изменениях количества льда в Арктическом регионе и погодных условиях в Европе. Ученые заметили, что в периоды минимумов солнечной активности, когда количество пятен наименьшее, в Арктике наступают более мягкие зимы, а на Евразию обрушиваются снегопады.
«Несмотря на все другие влияния и сложности, выделить сильное влияние Солнца возможно. Уменьшение количества морского льда в Арктике и увеличение [его] в евразийской части наблюдаются на протяжении нескольких последних зим. Исследование показывает, что эти процессы связаны, и отвечает за них нынешний слабый солнечный цикл», — прокомментировал автор статьи, сотрудник Эксетерского университета Индрани Рой.
Индикатор: последние новости
Микроскопический робот может грести даже одной рукой МИСиС проведет для школьников телемост с CERN В Ливии нашли следы древнейшего земледелия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию203
Как Путин поступит с Собчак после выборов517
Назван главный итог звонка Трампа Путину212
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье30
Израиль уничтожил ядерный реактор в Сирии110
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
00:18
Показали боевого российского «Терминатора»
Армия Оружие
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
01:05
Как Цукерберг сделал Трампа президентом
В мире Компании
09:55
«Газпром» не сможет обойтись без Украины
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение