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Ученые создали кепку, обманывающую систему распознавания лиц
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Ученые создали кепку, обманывающую систему распознавания лиц 

Свободная пресса 5 часов назад
Фото: Свободная пресса
Головной убор, способный обманывать систему распознавания лиц, изобрели ученые из Китая и США. Совместное изобретение специалистов двух стран позволяет вводить в заблуждение даже ультрасовременные системы распознавания. Хитрость состоит в инфракрасных датчиках, вмонтированных в кепку. Для человека инфракрасный свет невидим, а вот камеры к этому виду излучения чувствительны. Светодиоды, установленные в кепку, направляют на лицо лучи инфракрасного света. В результате система распознавания может не просто не узнать объект, но и принять его за кого-то другого.
Первые эксперименты завершились ошеломительным успехом: в 70 процентах случаев камеры не узнавали человека в кепке. Когда же на лицо направляли нейросеть, интерпретирующую статическое изображение другого человека, то системы распознавания видели именно подмену, но не оригинал. Например, во время эксперимента, для запутывания системы использовался портрет музыканта Моби, сообщает Vladtime.
Сейчас ученые продолжают разработки в этой отрасли, отмечая, однако, что системы распознавания лиц в самом ближайшем будущем станут крайне ненадежными. Предполагается, что умные кепки или их аналоги будут пользоваться большим спросом и нанесут серьезный урон системе безопасности новейших гаджетов.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что братья-близнецы из Владимира недовольны тем, что iPhone Х не отличает их друг от друга при использовании системы распознавания лиц Face ID. Мужчины требуют, чтобы компания Apple не только заплатила им компенсацию, но и внесла в инструкцию предупреждение о том, как Face ID работает с близнецами. Братья уже отправили претензию в российский офис компании. В ней они указали, что подобный сбой с распознаванием лиц нарушает защиту персональных данных.
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