В Африке нашли череп, похожий на череп дракона

Интересную находку обнаружили на берегу одной из африканских рек, местные жители считают, что через принадлежит драконам, которые раньше населяли Землю, но теперь считаются мифическими животными. Интересным фактом является то, что учёные не смогли опознать какому из существующих животных может принадлежать данный череп и это ещё больше придаёт таинственности. У некоторых учёных появилась теория о том, что скорее всего это череп бегемота, но местные жители скептически отнеслись к этому, т. к. им часто приходится сталкиваться с данным видом животных и они уверены, что это точно не череп гиппопотама. Люди, которые увидели данные фото в интернете хотят верить в чудо и считают, что череп дракона и был найден. Однако, в нашей жизни многие горят желанием прославиться и есть вероятность того, что найденные останки могут быть простой мистификацией. Возможно, что спустя время учёные смогут определить к какому животному принадлежит найденный череп, а пока это ещё одна мистическая находка, которая удивила мир.