Ученых из Белоруссии пригласили в Россию для совместных опытов с геномом 

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук предложил белорусским ученым принять участие в совместных экспериментах по геномному редактированию.
"Это программа по геномному редактированию… мне кажется, она крайне могла бы быть интересна нашим белорусским коллегам, потому в ней разделы, связанные с сельским хозяйством, животноводством, медициной", — сказал Ковальчук на круглом столе с генсеком Союзного государства Григорием Рапотой во вторник.
Кроме этого Ковальчук предложил белорусским ученым также использовать мощности Курчатовского института и в других исследованиях, например, воспользоваться «курчатовским» синхротроном — резонансным циклическом ускорителем частиц.