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На планетах вокруг TRAPPIST-1 слишком много воды
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На планетах вокруг TRAPPIST-1 слишком много воды 

Индикатор 6 часов назад
Фото: Индикатор
Американские планетологи использовали данные о массах и радиусах экзопланет системы TRAPPIST-1, чтобы определить содержание воды и льда в них. По подсчетам ученых, некоторые из этих планет могут состоять из воды почти наполовину. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.
Авторы работы использовали данные о массе и радиусе планет TRAPPIST-1, чтобы определить их плотность. На основе этих и полученных ранее данных они составили компьютерную модель, позволяющую предположить, из каких соединений могут состоять планеты. Расчеты показали, что содержание воды в планетах системы от 10% до 50% по массе (для сравнения, у Земли этот показатель — 0,02%).
Такие результаты позволяют предположить, что на этих планетах может не оказаться твердой поверхности, не покрытой водой. В отсутствии контраста между поверхностью суши и воды невозможны многие процессы, формирующие атмосферу.
Работа астрономов может также скорректировать теории формирования планет. Они предсказывали, что все планеты системы TRAPPIST-1 образовались внутри снеговой линии — условной границы, за которой небесное тело получает от звезды настолько мало тепла, что соединения типа воды, аммиака или метана переходят в твердое состояние. Модель показала, что внешние планеты системы образовались за снеговой линией и лишь позднее стали обращаться ближе к звезде.
О том, что в системе ультрахолодной звезды-карлика TRAPPIST-1 обнаружено семь экзопланет, примерно равных Земле по размеру, NASA сообщило в ходе пресс-конференции 22 февраля 2017 года. Три из семи планет находятся в зоне обитаемости, то есть теоретически на них может существовать жизнь. Расстояние от Земли до звезды составляет 12 парсек, что примерно равно 39 световым годам.
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