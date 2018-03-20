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Таяние ледников уже не остановить, даже если уменьшить выбросы углекислого газа
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Таяние ледников уже не остановить, даже если уменьшить выбросы углекислого газа 

13 Новостей.ru 6 часов назад
Фото: 13 Новостей.ru
Интересные новости пришли от климатологов из Германии и Австрии провели специализированные изучения на тему таяния ледников и пришли к неутешительному выводу о том, что остановить процесс с помощью уменьшения выбросов углекислого газа в атмосферу не получится. По заявлениям учёных, чтобы процесс таяния ледников пошёл вспять, необходимо уменьшать показатели парниковых газов до того уровня, который был в 19 веке. Учёные основывались на компьютерном моделировании, согласно которому при текущем выбросе парниковых газов, то в ближайшее время уровень воды в мировом океане может подняться на целых 10 сантиметров, чтобы будет чревато катастрофическими последствиями для человечества. Стоит отметить, что учёные признают погрешность в своей работе и их данные могут быть не совсем точными. Однако, точно известно, что ледники продолжают таяние и уровень воды в океанах и морях повышается, что рано или поздно скажется на всём человечестве.
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