Исследователи: Первый межзвездный астероид, прибыл из двойной звездной системы

Image via ESO / M. Kornmesser

Новые исследования показывают, что 1-й межзвездный астероид, называемый Oumuamua, вероятно, прибыл из системы с 2 звездами.

Королевское астрономическое общество Великобритании объявило 19 марта 2018 года, что объект, названный 1I / 2017 (`Oumuamua) — первый подтвержденный астероид, который, как известно, отправился сюда извне нашей солнечной системы, исходил из бинарной звездной системы, или системы двух звезд, вращающихся вокруг общего центра тяжести.

Алан Джексон из Центра планетных наук Университета Торонто Скарборо в Онтарио, Канада и его коллеги, изучили, как ведут себя бинарные звездные системы при выбросе объектов. Они посмотрели, насколько распространены эти звездные системы в галактике. И пришли к выводу, что скалистые объекты, такие как Oumuamua, скорее всего, происходят из бинарных систем, чем от одиночных звезд.

Они также смогли определить, что скалистые объекты выбрасываются из двоичных систем в сопоставимых количествах с ледяными объектами (например, кометами).

Новое исследование опубликовано в рецензируемом журнале Monthly Notices Королевского астрономического общества. Джексон сказал в заявлении:

«Замечательно, что мы впервые увидели физический объект не из нашей солнечной системы.

Странно, что этот объект был астероидом, потому что кометы намного легче обнаружить, а солнечная система выбрасывает гораздо больше комет, чем астероидов».

Основываясь на своих исследованиях, астрономы также пришли к выводу, что «Oumuamua» — вероятно, прилетел из системы с относительно горячей звездой с высокой массой:

«… такая система будет иметь большее количество скалистых объектов».

Команда предполагает, что астероид, скорее всего, был выброшен из своей бинарной системы когда-то во время формирования планет в этой системе.