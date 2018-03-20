Американские учёные определили возраст древних океанов Красной планеты

Океаны на Марсе появились на несколько сотен миллионов лет раньше, чем считалось прежде. К такому выводу пришли учёные Калифорнийского университета в Беркли после исследования активности крупнейших вулканов планеты. С коллегами из США согласны и российские эксперты. В РАН отмечают, что вода на Марсе существовала и может существовать до сих пор. Как образовался марсианский океан, почему он исчез и где на Красной планете искать жизнь — в материале RT. Старше, чем думали

Учёные из Калифорнийского университета в Беркли выдвинули новую теорию относительно возраста марсианских океанов.

Исследователи считают, что они сформировались до или во время активности Тарсиса — крупнейшего в Солнечной системе вулканического нагорья, расположенного в районе марсианского экватора. Ранее считалось, что океаны возникли после периода извержений гряды вулканов. «Вулканическая активность создала благоприятные условия для существования воды на Марсе», — полагает автор исследования Майкл Манга. Американцы отмечают, что площадь Тарсиса в то время была относительно небольшой и последствия его активности ещё не так сильно сказались на рельефе планеты, как это произошло впоследствии. В частности, остались нетронутыми равнины, которые занимают большую часть северного полушария и предположительно являются дном древнего океана. По мнению учёных, вулканическая активность не деформировала кору Марса, а это означает, что океан был более мелким: в нём было в два раза меньше воды, чем считалось раньше.

«Предполагалось, что Тарсис сформировался быстро и очень давно. Но это был долгий процесс, предшествующий или сопутствующий появлению океана», — говорит Манга.

Скорее всего, из-за повышенной активности Тарсиса развился парниковый эффект, который привёл к глобальному потеплению на Марсе. Это создало благоприятные условия для того, чтобы вода оставалась на поверхности планеты. Благодаря извержениям вулканов сформировались каналы, по которым подземные воды распространялись по поверхности и заполняли равнины на севере. Загадка береговых линий

Авторы исследования готовы опровергнуть точку зрения тех, кто считает ложной гипотезу существования древних океанов на Марсе. Как правило, скептики в качестве аргумента приводят крайнюю неравномерность уровня береговых линий на поверхности Красной планеты: перепады иногда доходят до одного километра, тогда как на Земле ничего подобного нет.

Однако американские учёные нашли объяснение этому необычному рельефу. Первый океан — Аравия — появился около 4 млрд лет назад. За это время Тарсис успел сформироваться на 20%. По мнению учёных, растущий вулкан в течение долгого времени давил на почву, вследствие чего береговая линия океана деформировалась, что и объясняет резкие перепады высоты. Аналогичным образом можно объяснить существенные неровности береговой линии следующего океана — Дейтеронилуса. Он начал образовываться 3,6 млрд лет назад — как раз тогда, когда завершалось формирование Тарсиса.

«В прошлом на поверхности Марса действительно была вода. В рельефе Красной планеты мы видим следы существования океанов и рек. Фотосъёмка позволяет нам увидеть бывшее русло реки, дно какого-либо озера или океана, существовавшего миллиарды лет назад», — рассказал RT главный специалист лаборатории экспериментальной спектроскопии отдела физики планет и малых тел Солнечной системы Института космических исследований РАН Александр Трохимовский.

В поисках жизни

Однако, по словам экспертов, в какой-то момент Марс «потерял» свою атмосферу, из-за чего изменился температурный режим и вода испарилась с поверхности планеты. «Сейчас можно искать только примитивные формы жизни под поверхностью, где теплее и где может сохраняться и удерживаться вода», — пояснил Трохимовский.

Учёные также считают, что в жидком состоянии или в виде льда вода продолжает существовать под поверхностью Марса. Причём протяжённость водной прослойки может колебаться от нескольких миллиметров до тысячи километров.

«Мы используем приборы, которые смотрят вглубь планеты, в частности, отечественные нейтронные детекторы, которые видят большие запасы водорода под поверхностью. Не исключено, что водород может быть источником энергии для каких-либо примитивных организмов», — говорит Трохимовский.

В мае 2018 года в ходе миссии InSight («Исследование строения Марса на основе данных сейсмографии, геодезии и терморазведки») на Красную планету полетит следующий посадочный модуль NASA. Аппарат исследует внутреннюю структуру планеты, изучит состав её коры, мантии и ядра. Размещённый на поверхности Марса сейсмометр измерит тектоническую активность планеты. В ходе работы этой двухлетней миссии учёные рассчитывают обнаружить замороженные остатки древнего океана или даже воду в жидком состоянии, и, возможно, первые достоверные свидетельства жизни.