Физики объяснили эффективность полоскания белья чистой водой

Ученые решили научно подтвердить давно известную практику подобного вида стирки.

Физики выяснили, почему способ полоскания белья в чистой воде является эффективным. По словам экспертов, дело заключается в направлении частиц жидкости и разведенных в ней веществ.

Ученые решили научно подтвердить давно известную практику полоскания белья. Выяснилось, что наибольший эффект достигается при стирке в чистой воде. В результате, частицы грязи выходят из пор ткани, что приводит к очищению материала. Основу данного процесса составляет эффект диффузиосмоса. Он происходит, когда на движение частиц в жидкости влияют другие факторы, например, концентрация разведенных в ней веществ.

По словам физиков, чаще всего частицы пыли и грязи отрываются от тканей в водной среде, которая должна быть очищена от посторонних примесей, отмечает Oane.

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