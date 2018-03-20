К 2020 году Америку накроет экстремальная жара

Климатические изменения, связанные с деятельностью человека, могут привести к тому, что в 2020 году в Калифорнии и на юго-западе США будут наблюдаться периоды экстремальной жары. Об исследовании американских ученых говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert!.

Как отмечается, сотрудники Школы морских и атмосферных наук в Майами применили климатические модели и погодные данные с 1900-го по 2010 год. Эта информация помогла им составить прогноз рост температуры воздуха в летние месяцы до конца текущего века. Экстремальная жара понималась учеными как жаркий период, который продолжается от трех или более дней, когда температура достигала рекордных показателей.

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По словам исследователей, глобальное потепление станет основной причиной возникновения тепловых волн в районе Великих озер к 2030 году и на Великих равнинах к 2050-2070 годам. Это приведет к тому, что существенно возрастет смертность людей, испытывающих чувствительность к высокой температуре.

Напомним, ранее ученые из Университета Джеймса Кука Австралии и Университета Восточной Англии провели исследование и пришли к выводу, что к 2080 году повышение температуры воздуха на 4,5 градуса поставит под угрозу исчезновения 48% видов животных.

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