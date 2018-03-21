Ещё
На следующей неделе Китайская космическая станция упадет на Землю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На следующей неделе Китайская космическая станция упадет на Землю 

Реальный мир космоса 51 минуту назад
Фото: Реальный мир космоса
Предполагается, что Tiangong-1, первый прототип Китайской космической станции, столкнется с Землей в период с 30 марта по 6 апреля.
Станция уже была заменена Tiangong-2, но Китай потерял контроль над своей первой станцией. Станция в настоящее время сходит с орбиты, и ученые пытаются предсказать место и время ее падения по мере приближения станции к Земле.
The Daily Star сообщает, что станция содержит опасный гидразин — бесцветную жидкость, которая используется в ракетном топливе. При попадании на кожные покровы, она может вызвать зудящее воспаление.
Ученые не ожидают узнать точную дату и место, где станция ударит, пока она не пойдет вниз и не приблизится.
Aerospace, исследовательская организация, которая консультирует правительство США по космическим вопросам, предсказывает, что обломки станции может попасть в различные города в Соединенных Штатах, включая Бостон, Детройт, Филадельфию, Де-Мойн, Милуоки и Солт-Лейк-Сити и другие.
Когда космический корабль падает, в небе появляется огненный шар. Кусочки реальной станции вряд ли ударят по земле, так как сгорят в атмосфере. Космическая станция весит 8,5 тонн.
Guardian сообщает, что космический корабль был частью «научного толчка», который поможет Китаю стать космической сверхдержавой.
Реальный мир космоса: последние новости
Исследователи: Первый межзвездный астероид, прибыл из двойной звездной системы Может ли существовать инопланетная жизнь прямо под поверхностью ледяных миров, Энцелада и Европы? Древние океаны на Марсе могли образоваться после вулканических извержений
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин занялся «списком Собчак»59
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ121
Россия закрыла границу для грузов с Украины138
Пенсии россиян будут считать по-новому131
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение