На следующей неделе Китайская космическая станция упадет на Землю 

Предполагается, что Tiangong-1, первый прототип Китайской космической станции, столкнется с Землей в период с 30 марта по 6 апреля.
Станция уже была заменена Tiangong-2, но Китай потерял контроль над своей первой станцией. Станция в настоящее время сходит с орбиты, и ученые пытаются предсказать место и время ее падения по мере приближения станции к Земле.
The Daily Star сообщает, что станция содержит опасный гидразин — бесцветную жидкость, которая используется в ракетном топливе. При попадании на кожные покровы, она может вызвать зудящее воспаление.
Ученые не ожидают узнать точную дату и место, где станция ударит, пока она не пойдет вниз и не приблизится.
Aerospace, исследовательская организация, которая консультирует правительство США по космическим вопросам, предсказывает, что обломки станции может попасть в различные города в Соединенных Штатах, включая Бостон, Детройт, Филадельфию, Де-Мойн, Милуоки и Солт-Лейк-Сити и другие.
Когда космический корабль падает, в небе появляется огненный шар. Кусочки реальной станции вряд ли ударят по земле, так как сгорят в атмосфере. Космическая станция весит 8,5 тонн.
Guardian сообщает, что космический корабль был частью «научного толчка», который поможет Китаю стать космической сверхдержавой.