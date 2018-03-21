На следующей неделе Китайская космическая станция упадет на Землю

Предполагается, что Tiangong-1, первый прототип Китайской космической станции, столкнется с Землей в период с 30 марта по 6 апреля.

Станция уже была заменена Tiangong-2, но Китай потерял контроль над своей первой станцией. Станция в настоящее время сходит с орбиты, и ученые пытаются предсказать место и время ее падения по мере приближения станции к Земле.

The Daily Star сообщает, что станция содержит опасный гидразин — бесцветную жидкость, которая используется в ракетном топливе. При попадании на кожные покровы, она может вызвать зудящее воспаление.

Ученые не ожидают узнать точную дату и место, где станция ударит, пока она не пойдет вниз и не приблизится.

Aerospace, исследовательская организация, которая консультирует правительство США по космическим вопросам, предсказывает, что обломки станции может попасть в различные города в Соединенных Штатах, включая Бостон, Детройт, Филадельфию, Де-Мойн, Милуоки Солт-Лейк-Сити и другие.

Когда космический корабль падает, в небе появляется огненный шар. Кусочки реальной станции вряд ли ударят по земле, так как сгорят в атмосфере. Космическая станция весит 8,5 тонн.