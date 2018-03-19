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На Луне нашли тысячи неизвестных кратеров
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На Луне нашли тысячи неизвестных кратеров 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: Российская Газета
Ученые успешно опробовали основанный на искусственном интеллекте алгоритм поиска лунных кратеров, благодаря чему удалось обнаружить около шести тысяч ранее неизвестных объектов. Работа будет опубликована в журнале Icarus, а кратко о ней сообщает Phys.org.
Метод разработали специалисты из Канадского института теоретической астрофизики и Центра планетарной науки (CPS). Он основан на той же технологии, которая применяется в робототехнике и беспилотных автомобилях. Нейронная сеть определяет размеры и координаты кратеров на поверхности Луны.
Алгоритм призван заменить устаревшие способы поиска таких объектов. Сначала нейронную сеть обучили при помощи известных данных о кратерах, покрывающих две трети спутника Земли. Затем ее протестировали на оставшейся трети Луны. В результате было обнаружено около шести тысяч ранее неизвестных кратеров. Метод оказался эффективнее архаичных способов «ручного» подсчета.
Ученые отмечают, что на Луне находятся десятки тысяч неизвестных небольших кратеров. При помощи существующих методов найти их крайне сложно. «Искусственный интеллект помог автоматизировать процесс, что позволит значительно экономить время и силы», — говорит Мохамад Али-Диб из CPS.
Подсчет и исследование кратеров на Луне поможет в изучении эволюции Солнечной системы.
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