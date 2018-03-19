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LIVE: Запуск ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии Iridium-5
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LIVE: Запуск ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии Iridium-5 

Naked-Science.ru 11 часов назад
Фото: Naked-Science.ru
Запуск произведут с базы ВВС США Ванденберг. Как и в прошлой миссии, ракета-носитель выведет на низкую околоземную орбиту десять спутников Iridium NEXT, доведя общее количество аппаратов этой группы до 50 единиц. Напомним, «Иридиум» является всемирным оператором спутниковой телефонной связи. Покрытие составляет 100% поверхности планеты, включая оба полюса. Отметим, что аппарат Iridium NEXT создан на основе платформы ELiTeBus от компании Thales Alenia Space. Вес спутника составляет 860 кг. Ожидаемый срок службы — 15 лет.
Во время предстоящего запуска SpaceX использует первую ступень, уже побывавшую в космосе. При этом компания вновь постарается посадить ее на морскую платформу. Успех закрепит лидирующие позиции SpaceX в мировой ракетно-космической индустрии.
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