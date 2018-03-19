Активность на Солнце заставила землян страдать

На земле произошли три магнитные бури — две слабые и одна средней силы, сообщает сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физинститута им. П. Н. Лебедева РАН . Последствия их активности не остались не замеченными.

Первая была слабой — один балл пятибалльной шкалы. Она началась в воскресенье в 21:00 по московскому времени и длилась до 0:00. С 0:00 до 3:00 проходила умеренная двухбалльная буря, а в период с 3:00 до 6:00 — была еще одна, третья, — также, как и первая — слабая. Кроме того, магнитосфера Земли оставалась возмущенной в течение еще трех часов — с 6:00 до 9:00.

Практически все жители Земли почувствовали на себе активность солнечной энергии. А особенно метеочувствительные люди, они испытывают настоящие страдания во время вспышек на солнце. Перепады артериального давления, головная боль и слабость, — это малый список недугов, возникающих после выброса заряженных частиц.

Напомним, что магнитная буря — реакция земного шара на активность, возникающую на поверхности Солнца. В результате этого происходят колебания, после чего в атмосферу выбрасываются миллиарды заряженных частиц. Стремительный рост геомагнитной активности объясняют тем, что Земля вошла в чрезвычайно широкий поток плотного солнечного ветра.

Ранее эксперты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщили о заметном усилении колебаний магнитного поля Земли. Причиной стало появление крупной дыры на участке солнечного диска, обращенном к Земле. Последняя сильная вспышка была зарегистрирована 14 марта. Ее действие почувствовали даже не метеозависимые люди.