Фотограф снял огромную белую акулу, которая кружится вокруг клетки с дайверами

Четверо исследователей опустились в клетке под воду для изучения белых акул. Американский фотограф успел снять, как огромный хищник кружит вокруг группы дайверов. Фотография получилась впечатляющая: клетка выглядит настолько маленькой и хрупкой по сравнению с акулой, что становится страшно за жизнь исследователей.

Источник: The Sun Фотографии были сделаны 35-летним Джоном Маэром (John Maher), специалистом по безопасности водных пространств из Сан-Диего. Маэр в компании ученых прибыл из США на мексиканский остров Гуадалупе на исследовательском судне ради изучения белых акул.

«Как только мы приблизились к острову, судно встало на якорь, а клетки были опущены на глубину 12 метров».

«На протяжении трех дней мы погружались в клетках в ожидании белых акул. Я проводил под водой в среднем по восемь часов в день».

«Я был на расстоянии примерно 12 метров от другой клетки. Акула, которую мы увидели, была одной из самых больших самок, замеченных в этом сезоне. Она была просто прекрасна, а по ширине ее можно было сравнить с микроавтобусом Volkswagen».

«Громадная акула медленно выплыла из глубины и грациозно предстала перед дайверами. Она медленно двигалась и, казалось, больше скользила, чем плыла».

«Я чувствовал себя потрясающе, когда делал эти фотографии. Я всегда был очарован акулами, а белая — самая большая и самая неуловимая из всех. Я наслаждался каждой секундой под водой. Иногда я откладывал камеру, чтобы установить с акулой зрительный контакт».

«Встретиться взглядом с белой акулой — непередаваемый опыт».