Сибирские ученые создают мегапрофиль для исследования вечной мерзлоты

Томские ученые намерены создать в Западной Сибири сеть научных станций и площадок для изучения вечной мерзлоты.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе Томского государственного университета, исследовательский мегапрофиль протянется с запада на восток Сибири вдоль градиента континентальности. Он будет оперативно фиксировать новые тенденции в изменении климата и ландшафта.

— Западная Сибирь является идеальной территорией для подобных исследований, поскольку здесь находятся разные климатические зоны, от полупустынь и степей до арктической тундры, — говорит руководитель центра превосходства «БиоКлимЛанд» Томского государственного университета Сергей Кирпотин. — Все эти зоны расположены на равнине, что исключает влияние других факторов, например, сложного горного рельефа.

Мегапрофиль Запад-Восток позволит активно изучать процессы, протекающие в вечной мерзлоте, которая за Енисеем покрывает почти всю территорию Сибири. В последние годы ученые фиксируют стремительное таяние ее верхних слоев, что может крайне негативно отразиться на климате.

Сеть научных станций также поможет определить, какие изменения окружающей среды обусловлены антропогенным фактором, а какие носят естественный характер.