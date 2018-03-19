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Сибирские ученые создают мегапрофиль для исследования вечной мерзлоты
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Сибирские ученые создают мегапрофиль для исследования вечной мерзлоты 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Томские ученые намерены создать в Западной Сибири сеть научных станций и площадок для изучения вечной мерзлоты.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе Томского государственного университета, исследовательский мегапрофиль протянется с запада на восток Сибири вдоль градиента континентальности. Он будет оперативно фиксировать новые тенденции в изменении климата и ландшафта.
— Западная Сибирь является идеальной территорией для подобных исследований, поскольку здесь находятся разные климатические зоны, от полупустынь и степей до арктической тундры, — говорит руководитель центра превосходства «БиоКлимЛанд» Томского государственного университета Сергей Кирпотин. — Все эти зоны расположены на равнине, что исключает влияние других факторов, например, сложного горного рельефа.
Мегапрофиль Запад-Восток позволит активно изучать процессы, протекающие в вечной мерзлоте, которая за Енисеем покрывает почти всю территорию Сибири. В последние годы ученые фиксируют стремительное таяние ее верхних слоев, что может крайне негативно отразиться на климате.
Сеть научных станций также поможет определить, какие изменения окружающей среды обусловлены антропогенным фактором, а какие носят естественный характер.
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