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Названа главная опасность вечной мерзлоты
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Названа главная опасность вечной мерзлоты 

Ридус 4 часа назад
Группа исследователей из Нидерландов и Великобритании проанализировала процесс таяния вечной мерзлоты на северо-западе Канады, и пришла к выводу, что этот процесс может негативно повлиять на климат планеты.
Оказывается, что в процессе таяние вечной мерзлоты в атмосферу выбрасывается содержащийся в почве углерод, влияющий на изменение климата. Ученые проанализировали содержание вещества в водах северо-западной части Канады в летний период, когда происходит таяние вечномерзлого грунта.
В ходе исследования ученые обнаружили в озерах и реках повышенное содержание «древнего» углерода, а также диоксида углерода.
Газы могут содержаться в остатках растений, которые находятся в замерзшей почве, пояснили авторы работы.
Дальше ученые планируют проанализировать содержание углерода в арктических водах Канады, но это осложняется тем, что пока неизвестно, какое количество газа должно выбрасываться в атмосферу без поправки на изменение климата.
В процессе исследований ученые также обратили внимание на то, что в толщах воды может содержаться как «древний», так и недавно попавший в вечную мерзлоту углерод.
Ученые планируют и дальше продолжать свои исследования, так как полученные данные уже достаточно тревожны и свидетельствует о негативном влиянии подобных процессов на темпы глобального потепления.
Недавно «Ридус» писал, что активное таяние вечной мерзлоты на арктическом побережье России может привести к вскрытию старых скотомогильников с сибирской язвой.
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