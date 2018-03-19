Названа главная опасность вечной мерзлоты

Группа исследователей из Нидерландов Великобритании проанализировала процесс таяния вечной мерзлоты на северо-западе Канады , и пришла к выводу, что этот процесс может негативно повлиять на климат планеты.

Оказывается, что в процессе таяние вечной мерзлоты в атмосферу выбрасывается содержащийся в почве углерод, влияющий на изменение климата. Ученые проанализировали содержание вещества в водах северо-западной части Канады в летний период, когда происходит таяние вечномерзлого грунта.

В ходе исследования ученые обнаружили в озерах и реках повышенное содержание «древнего» углерода, а также диоксида углерода.

Газы могут содержаться в остатках растений, которые находятся в замерзшей почве, пояснили авторы работы.

Дальше ученые планируют проанализировать содержание углерода в арктических водах Канады, но это осложняется тем, что пока неизвестно, какое количество газа должно выбрасываться в атмосферу без поправки на изменение климата.

В процессе исследований ученые также обратили внимание на то, что в толщах воды может содержаться как «древний», так и недавно попавший в вечную мерзлоту углерод.

Ученые планируют и дальше продолжать свои исследования, так как полученные данные уже достаточно тревожны и свидетельствует о негативном влиянии подобных процессов на темпы глобального потепления.