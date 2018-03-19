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Ученые раскрыли тайну Кровавого водопада в Антарктиде
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Ученые раскрыли тайну Кровавого водопада в Антарктиде 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На протяжении более ста лет ученые изучали природу появления кроваво-красной воды в этом месте.
Кровавый водопад, который считается одним из самых захватывающих мест для путешествий, вытекает из ледника Тейлора в Сухих долинах Мак-Мердо в Восточной Антарктиде.
Вода в этом водопаде имеет ярко-красный цвет, за что место и получило свое название. На протяжении многих десятилетий ученые пытались раскрыть природу происхождения этого явления.
Кровавый водопад был впервые обнаружен в 1911 году, тогда ученые сделали вывод, что на цвет воды повлияли микроскопические красные водоросли в ней живущие.
На протяжении многих лет исследователями было выдвинуто множество различных теорий, пока ученые из Аляскинского университета в Фэрбенксе наконец-то не приблизились к разгадке, сообщает Daily Star.
В прошлом году было опубликовано исследование, что красная вода в этом месте появилась после 1,5 миллиона лет окисления.
В минерализованной пластовой воде содержится большой процент железа, поэтому после того, как она вступает в контакт с кислородом в воздухе, железо начинает ржаветь и окрашивать воду в такой цвет.
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