Весенний уход за волосами в домашних условиях

Весной, вся природа буквально пробуждается от спячки. Ярко светит солнце, световой день длиннее, настроение романтичнее и веселее. В этот период хочется быть особо привлекательной. Но, часто после зимы, кожа и волосы выглядят не лучшим образом. К счастью, всё поправимо. Салонные процедуры могут быстро привести волосы в порядок, но часто они довольно дорогостоящи. Особенно актуально это утверждение в уходе за волосами, ведь прическа — это основной элемент нашей привлекательности. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что весной волосы, как и весь организм, истощены. Поэтому нужно отдать предпочтение более щадящему уходу. Для начала необходимо выбрать шампунь и кондиционер в соответствии с типом волос. Голову мыть лучше теплой водой. Комнатная температура наиболее подходящий вариант. Весной лучше отказаться от фена. Ведь горячие струи воздуха очень губительны для ослабленных волос. Можно пользоваться увлажняющими масками и маслами. Очень хороши для волос репейное и персиковое масло. Наносится на кожу головы, затем обернуть полотенцем и подождать час. После чего вымыть волосы. Корни волос напитаются силой, а волосы — красотой и блеском. Ну и самое лучшее, что можно сделать для красоты своих волос — это оздоровить организм. Принимать витаминные комплексы и по возможности правильно питаться. Ведь красивые волосы говорят о здоровье всего организма в целом. Витаминные комплексы, правильное питание, больше фруктов и овощей — скажутся на состоянии волос наилучшим образом. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.