Ученые сделали краску для волос из графена

Американские исследователи рассказали, что им удалось из графена сделать краску для волос. Его цвет угольно-черный. Как удалось узнать сайту МедикФорум, изобретение отличается от всего того, что существовало ранее. Особенность новой краски в том, что она совершенно безопасна. Кроме того, у нее очень глубокий угольный цвет. В перспективе она может сильно изменить ситуацию с окрашиванием. Дело в том, что такая краска не будет вредить волосам и позволит приобретать глубокий черный цвет. Кроме того, уникальность этой краски в том, что она может спасать человека от разрядов статики, это также скажется на популярности этого красителя. Физики отметили, что, как правило, черный цвет графена мешает во время экспериментов, при этом, никакой пользы от него ранее не было. Теперь же ученые пошли другим путем и решили выяснить, чем он может быть полезен. В случае с изобретением краски это главное и единственное интересующее ученых свойство может помочь. Отметим, что графен представляет собой одиночный слой атомов углерода, которые соединены между собой структурой химических связей, напоминающих по своей геометрии структуру пчелиных сот. Еще один плюс этой краски в том, что ее использование не требует перекиси водорода. Также не нужны и любые другие токсичные средства. Важно, что эта краска не будет смываться при первом же походе в ванную, и при этом сами волосы будут оставаться естественно гибкими. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.