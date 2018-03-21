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В Китае найдены артефакты возрастом 115 тысяч лет
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В Китае найдены артефакты возрастом 115 тысяч лет 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Международная команда исследователей под руководством доктора Люка Дойо из Университета Монреаля сообщила об открытии семи костяных инструментов, средний возраст которых составляет 115 тысяч лет. Работа опубликована в журнале PLoS ONE, а кратко о ней сообщает Sci-News.
Артефакты были обнаружены с 2005 по 2015 годы при раскопках древних поселений в провинции Хэнань на востоке Китая. Но только сейчас ученым удалось идентифицировать находки и определить их возраст.
Всего найдено семь инструментов, изготовленных из костей животных. Среди них выделяются три так называемых мягких топора. Также обнаружено три скребка из расщепленных длинных костей и инструмент, изготовленный из рога оленя. Их использовали для обработки камня.
Возраст артефактов варьируется от 105 до 125 тысяч лет. Ученые пока не установили, какой вид гоминидов их изготовил. Это самые древние костяные инструменты, найденные в Китае. До сих пор древнейшим считался костяной наконечник копья возрастом 35 тысяч лет.
"Находки показывают, что жившие на территории современного Китая люди в эпоху позднего плейстоцена уже были знакомы с механическими свойствами кости и знали, как использовать такие инструменты для обработки камня", — считает доктор Дойо.
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