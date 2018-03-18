В ночном небе по всему миру фиксируют странные вспышки света 

Сообщения о таинственных вспышках в небо приходит с разных точек Земли, включая и Россию и ученые пока не могут пока природы возникновения мистических явлений. Интересным фактом является то, что вспышки фиксируются в разных точках мира, в том числе Америке, Новой Зеландии, России и других странах. Видео данного мистического явления уже опубликовали в Сети. Учёные говорят о том, что солнечные вспышки не должны происходит в ночное время, поэтому это явление требует тщательного изучения. Учёные предложили версию, что явление может быть связано со смещением полюсов, либо из-за того, что может слабеть магнитное поле Земли, защищающее нашу планету. Люди очень обеспокоены происходящим и просят учёных скорее разобраться в феномене, который возникает в ночном небе.