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В Ливии нашли следы древнейшего земледелия
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В Ливии нашли следы древнейшего земледелия 

Индикатор 11 часов назад
Фото: Индикатор
Итальянские и британские биологи обнаружили, что жители Сахары выращивали дикие злаки еще 10 тысяч лет назад. По мнению ученых, опыт древних земледельцев может пригодиться людям в будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Plants.
Авторы работы исследовали поселение охотников и собирателей на юго-западе Ливии, известное как Такартори. Известно, что 10 тысяч лет назад эта область намного лучше подходила для жизни растений, и здесь можно было встретить многие злаки. В Такартори ученые нашли более 200 тысяч семян, что указывает на начало сельскохозяйственного использования культур.
Эти же находки можно объяснить деятельностью муравьев, которые могут переносить семена. Проанализировав большое количество образцов, авторы статьи пришли к выводу, что насекомые не имеют отношения к этим запасам семян.
Находки в Такартори указывают на древнейшее известное использование сельскохозяйственных культур в Африке. Помимо семян, там были обнаружены остатки корзин, сплетенных их корней растений, и осколки керамики, следы на которой показывают, что в ней могли готовить что-то вроде каши и сыра.
Учитывая, что злаки, которые выращивали древние жители Сахары, сейчас считаются сорняками, авторы работы полагают, что ее результаты помогут расширить список сельскохозяйственных культур. Это может пригодиться при поиске новых источников пищи в условиях меняющегося климата.
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